Manovra | Conte incontra le parti sociali | “Cominciano i lavori” M5s propone taglio del

Conte convoca i sindacati : ‘Manovra sia condivisa’. Landini : ‘Ok il metodo - ora proposte’ : “Vi ho convocati per un confronto in vista della redazione della manovra economica. Vogliamo che sia una manovra quanto più possibile condivisa”. A dirlo, a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di fronte ai principali sindacati nell’incontro preparatorio alla legge di Bilancio. “Il metodo è positivo, ci troveremo il 29 luglio e il 5 agosto e poi a settembre. Quello che conta, però, è ciò che verrà ...

Conte : Manovra espansiva e condivisa : 20.28 "Questo confronto sarà utile per scrivere una manovra che vogliamo espansiva, nel segno della crescita, e quanto più possibile condivisa". Così il premier Conte incontrando le parti sociali a Palazzo Chigi. "Sono confronti che ci torneranno utili per acquisire le vostre istanze", ha aggiunto,"Oggi cominciano ufficialmente i lavori preparatori"."Faremo altri due incontri il 29 luglio sul piano per il Sud ed il 5 agosto sulle questioni del ...

Manovra - Tria : deficit sarà contenuto : 17.57 Nel 2020 "ci sarà un deficit molto contenuto, quello che serve all'economia italiana".Così il ministro Tria. Il rapporto deficit-Pil il prossimo anno non sarà all'1,8% e non è stato fissato un obiettivo con Bruxelles, con l' impegno di ridurre il saldo strutturale, ha spiegato. Nella prossima Manovra "ci sarà un deficit molto contenuto", annuncia.Poi:"Lo spread è sceso molto ma è più alto del rischio reale". Infine:"Stiamo lavorando per ...

L’impegno di Conte : “Eviteremo l’aumento dell’Iva e vareremo la Manovra in anticipo” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde al question time alla Camera dei deputati, parlando di manovra, aumento dell'Iva, Tav e autonomie. In particolare, Conte assicura che non ci sarà un aumento dell'Iva e che il governo sta lavorando già da ora per evitarlo e per fare in modo di varare la prossima manovra in anticipo.Continua a leggere

**Manovra : Conte - a giorni vedremo parti sociali per anticiparla** : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Stiamo lavorando alacremente, a giorni vedremo le parti sociali per varare la manovra economica in anticipo”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, in Aula alla Camera per il question time.L'articolo **Manovra: Conte, a giorni vedremo parti sociali per anticiparla** sembra essere il primo su CalcioWeb.

SCENARIO/ Europa e Manovra - a Salvini serve un patto con Tria e Conte : Sono aumentati i fondi Ue, costerebbe di più non farla: Conte dice sì alla Tav, una vittoria per Salvini che però non mette fine alle liti nel governo

Manovra : Conte - ‘forza e determinazione per farla’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Fino a quando sarò qui, fino al mio ultimo giorno a Palazzo Chigi, il governo avrà tutta la forza e la determinazione per affrontare e onorare tutti gli impegni, compresa la Manovra economica. Su questo, state tranquilli”. Così il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa a Palazzo Chigi.L'articolo Manovra: Conte, ‘forza e determinazione per ...

Parti sociali a Palazzo Chigi per scrivere la Manovra - via libera di Conte alla proposta di Di Maio : Il premier apre le porte a sindacati e aziende in vista della definizione della legge di bilancio. Dopo la mossa di Salvini, che si era confrontato al Viminale con le Parti sociali, verrà presto convocata una nuova tavola rotonda

Manovra : Conte fa quadrato con Di Maio - workshop a P.Chigi con parti sociali : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Giuseppe Conte fa quadrato con Luigi Di Maio, che, a quanto apprende l’Adnkronos, incassa l’ok del presidente del Consiglio a dar vita a un workshop a Palazzo Chigi che coinvolga tutte le parti sociali per mettere a punto la Manovra e le ricette per dare una spinta al paese. La proposta, avanzata da Di Maio oggi sulle pagine del Sole24ore, sarebbe piaciuta al premier, che si sarebbe detto ...

Manovra e Russia - Conte sfida Salvini| La tattica del leader della Lega : «Ora bisogna fare» : La goccia che ha fatto traboccare il vaso: i dettagli della flat tax. Il paradosso di Salvini che da un lato invoca la fretta di agire dall’altro non nomina i deLegati ai tavoli istituzionali che a Palazzo Chigi dovrebbero mettere nero su bianco la Manovra di Bilancio.

Manovra e Russia - duello Conte-Salvini. Il premier : «Sei scorretto» : Giuseppe Conte e Matteo Salvini ai ferri corti su tutti i fronti: dalle modalità con cui il vicepremier sta discutendo la Manovra, alla vicenda dei fondi russi. A far scoppiare le polveri, la...

Manovra e Russia - Conte sfida Salvini| La tattica di Matteo : «Ora bisogna fare» : La goccia che ha fatto traboccare il vaso: i dettagli della flat tax. Il paradosso di Salvini che da un lato invoca la fretta di agire dall’altro non nomina i delegati ai tavoli istituzionali che a Palazzo Chigi dovrebbero mettere nero su bianco la Manovra di Bilancio.

Flat tax : la proposta di Salvini anticipa la Manovra - ma scatena l'ira di Conte : La Lega vorrebbe una manovra economica anticipata, con punti definiti entro tempi brevissimi (magari prima della fine dell'estate) e per questo motivo, il ministro dell'interno Matteo Salvini, ha organizzato un tavolo con le parti sociali al Viminale. Durante l'incontro, l'ex sottosegretario Armando Siri ha presentato la Flat tax (da lui ideata). L'iniziativa, però, non è piaciuta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, davanti ai ...

Salvini Manovra? meno tasse a famiglie. Conte scorrettezza istituzionale : "Per la prossima manovra economica la Lega e' impegnata su un forte taglio delle tasse per famiglie e lavoratori dipendenti". Lo ha detto Salvini