Video e testo di The Archer di Taylor Swift | a sorpresa una ballata cupa e retrò dal

Solway Firth è il nuovo singolo degli Slipknot con un Video che mostra immagini della serie The Boys (testo e traduzione) : Solway Firth è il nuovo singolo degli Slipknot a poche settimane dall'uscita del nuovo album prevista per il 9 agosto. Dopo la sorpresa di Unsainted, la band di Des Moines ritorna con un video in cui si alternano immagini live a scene estratte dalla serie TV The Boys attesa per il 29 luglio si Amazon Prime video. Il brano si apre con la voce calda di Corey Taylor - che quando canta in clean sa ipnotizzare e schiaffeggiare le ...

Tarantelle (Che Ne Sarà Di Me) di Clementino è un racconto rap sulla resilienza (Video e testo) : Tarantelle (Che Ne Sarà Di Me) di Clementino è la title-track dell'album più intimista del rapper di Avellino, un diario personale nel quale l'artista ha voluto raccontare al pubblico il suo inferno tra le rime delle sue canzoni. Oggi, a sorpresa, Clementino ha lanciato il video ufficiale di Tarantelle, una raccolta di filmati registrati durante l'European Tour 2019. Il rapper, con questo disco, ha voluto celebrare la ritrovata luce ...

Now You’re Gone di Tom Walker feat. Zara Larsson è lo strazio dell’amore finito (Video - testo e traduzione) : Now You're Gone di Tom Walker arriva oggi, 19 luglio, in rotazione radiofonica. Il singolo è il quarto estratto dall'album What A Time To Be Alive, il disco d'esordio del cantautore britannico, dopo i brani Angels, My Way e Just You And I. Tom Walker, inoltre, ha già conquistato il pubblico italiano grazie al suo featuring con Marco Mengoni per il singolo Hola (I Say), tratto dall'album Atlantico. In questo nuovo singolo Tom ...

La Municipàl ha tinto di noir La Canzone Di Marinella di Fabrizio De André (Video e testo) : Quando è uscita la raccolta Faber Nostrum, la versione eseguita da La Municipàl de La Canzone Di Marinella di Fabrizio De André si distingueva per le atmosfere cupe, sinistre e oniriche, ma soprattutto per quel taglio noir che è proprio del chitarrista Carmine Tundo, che insieme alla sorella Isabella forma il duo di Lecce. Carmine, del resto, sta portando avanti il suo progetto solista con due pubblicazioni di musica che oseremmo ...

Marylean della Machete Crew con Salmo e Nitro feat. Marracash riscrive la serenata rap con più testosterone (audio e Video) : Ascoltare Marylean della Machete Crew, specialmente se hai superato i 30 anni, ti fa notare subito un particolare: Salmo, nel ritornello, riscrive un brano storico della musica italiana, quella serenata Rap di Jovanotti che in una strofa corteggiava la sua bella con queste parole: "serenata rap, serenata metropolitana. Mettiti con me, non sarò un figlio di pu**ana". Il rapper sardo, che in questo brano canta insieme a Nitro con la ...

Ciao Cuore di Mario Venuti è il battito in levare delle vacuità (Video e testo) : Ciao Cuore di Mario Venuti è la hit che dimostra che la musica può tutto. Non per il ritmo in levare - quello che ha fatto grande il reggae - e non per il coloratissimo video animato di Roberto Biadi, ma per quel messaggio pieno di tristezza e risentimento che Mario Venuti traduce in una canzone dall'andamento allegro e spensierato. Non è il primo caso chiaramente, perché anche nella briosa Kill All The White Men dei NoFx le chitarre in ...

Video e testo di Cliché di Ciao Sono Vale - l’amore logoro snocciolato con brio : Cliché di Ciao Sono Vale è quel pinzimonio di hummus e sedano che arriva al termine di una giornata afosa, o anche la spruzzata di limone che dà la spinta alla spremuta di arancia rossa. Con la capacità di Valeria Fusarri - questo il suo vero nome - si può essere in grado di dare un titolo che evochi i soffocanti luoghi comuni del quotidiano, ma soprattutto creare un ribaltamento semantico. Se nel mondo reale i muri Sono l'emblema della ...

Video - testo e traduzione di 45 (A Matter Of Time) dei Sum 41 - un grido alternative sul mondo di oggi : 45 (A Matter Of Time) dei Sum 41 arriva come quarta anticipazione del nuovo album dopo i singoli Out For Blood, A Death In The Family e Order In Decline, title-track del disco in uscita il 19 luglio. Come attesta il frontman Deryck Whibley, il testo del nuovo singolo è stato ispirato dalle sue sensazioni sull'andamento del mondo in seguito alle elezioni del presidente Donald Trump. Con una ritmica che ricorda, in ...

Non Ti Amo Più di Diodato arriva in rotazione radiofonica - un surf-pop che soffoca Cupido (Video e testo) : Non Ti Amo Più di Diodato sarà in rotazione radiofonica dal 5 luglio ed è pronto per rompere gli schemi dei canti d'amore più sdolcinati e banali. Se l'Italia e il mondo intero vantano una vastissima letteratura di menestrelli romantici, che con le loro rime hanno saputo dare una voce all'amore dei primi giorni, dei primi mesi o del primo anno, Diodato arriva con la sua penna amara e ironica per offrire versi a quel momento in cui, invece, ...

Ed Sheeran e Khalid in Beautiful People - il sentirsi inadeguati in un mondo di “belle persone” (testo e Video) : Ed Sheeran e Khalid in Beautiful People, un brano che racconta il sentirsi inadeguati in un mondo costituito da "belle persone". Il nuovo singolo di Ed Sheeran estratto dall'atteso album di collaborazioni, non poteva che essere un featuring. Stavolta il collega scelto è Khalid che affianca Ed Sheeran nel raccontare un tema delicato che farà sicuramente riflettere in tutto il mondo. Da No.6 Collaborations Project, il nuovo disco in programma ...

Video - testo e traduzione di Keep Shining di Walter Nudo - un inno all’amore universale : Keep Shining di Walter Nudo è una di quelle realtà a sorpresa che dividono gli ascoltatori prima dell'ascolto: da una parte c'è chi storce il naso sbandierando la parola "trash" per il semplice fatto di doversi interfacciare con un attore che, quando non legge un copione, imbraccia una chitarra e canta. Dall'altra, ovviamente, ci sono quelli che gli danno fiducia. Esiste, al mondo, un antico adagio che la società impone: se sei una cosa ...

Video - testo e traduzione di You’ll Never Find Me dei Korn - l’oscurità che anticipa il nuovo album : You'll Never Find Me dei Korn nasce per dimostrarci che esistono band in grado di evolversi all'insegna della ricerca e della perfezione: tutti ricordiamo il sound grezzo degli esordi - Blind, Shoots & Ladders, Clown - che già dal disco Issues (1999) aveva cambiato connotati con dinamiche più precise e soluzioni sonore più accurate. Sono passati diversi mesi da quando Jonathan Davis ci aveva fatto sapere di essere al lavoro ...

Antonella Fiordelisi - Din Dan testo e Video ufficiale : In pieno clima estivo, la possibilità di lanciare un tormentone non si nega a nessuno. Quest'anno, ci prova anche Antonella Fiordelisi. L'ex protagonista di 'Uomini e Donne' e 'Temptation Island' ha inciso una hit imperdibile (ma anche no) che porta per titolo 'Din Dan'. Protagonista della clip ufficiale, girata a Salerno, anche il fidanzato Francesco Chiofalo. Uomini e Donne, Antonella Fiordelisi ...

Video - testo e traduzione di Generational Divide dei Blink 182 - 50 secondi di hardcore pop : Con Generational Divide dei Blink 182 si ritorna ai tempi di Carousel, con poche decine di secondi di pura velocità e riff frenetici. Con questo nuovo singolo a sorpresa, la band di Mark Hoppus anticipa l’uscita del nuovo album, seguito ideale di California (2016), atteso per l’estate come aveva annunciato il batterista Travis Barker durante un’intervista. Nel Video di Generational Divide dei Blink 182, diretto da Kevin Kerslake, vediamo la ...