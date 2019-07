Equitazione | Nations Cup Completo 2019 | il circuito si sposta in Irlanda | occasione per

Fonte : oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Siamo ormai prossimi ad un nuovo appuntamento dellaCup di, specialità, che questo fine settimana sarà di scena a Cappoquin, in, fino a domenica 28 luglio, con la manifestazione che conterà anche nel ranking verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Tre le specialità in programma, dal dressage, passando per il caratteristico cross country ed il salto, che decreterà il piazzamento finale, sia per quanto riguarda la competizione individuale, sia per quella di squadra. Presenti, in questacosì importante, tanti big del, che occupano le prime posizioni della Road to Tokyo, tra cui anche gli italiani Vittoria Panizzon e Giovanni Ugolotti, vicini alle posizioni di vertice e con buone possibilità di incrementare il proprio bottino, ma anche Alberto Giugni, Luisa Palli, Tosca Brambilla, Fabio Fani Ciotti ed Arianna Guidarelli, mentre non ci sarà ...

