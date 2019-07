Week end a Dimaro con il Club Napoli Parlamento

Da Roma a Torino anche 40 gradi - ma nel Weekend arrivano i temporali : Ecco l'elenco della città da bollino rosso fino a giovedi, poi le temperature partendo dal nord crolleranno anche di dieci gradi

Meteo Weekend 27 e 28 luglio : il gran caldo si prende una pausa - tornano i temporali : Quanto durerà il gran caldo di questa settimana? Secondo gli esperti Meteo l’ondata di caldo potrebbe subire uno stop nel corso del prossimo weekend 27 e 28 luglio, quando sull’Italia potrebbero tornare dei temporali. Pianura Padana e regioni del nord-est Italia quelle maggiormente interessate dalle piogge.Continua a leggere

Anticiclone subtropicale in rinforzo temperature fino 38-40°C. Nel Week end ritorno dei temporali : Roma - Il progressivo rinforzo del promontorio anticiclonico di matrice subtropicale sui settori centro-occidentali del Mediterraneo determina condizioni stabili e ampiamente soleggiate sull'Italia, salvo modeste velature di passaggio e isolati acquazzoni a carattere pomeridiano sulle Alpi. In risposta all'isolamento di una circolazione depressionaria sul vicino Atlantico, inoltre, correnti calde e secche dal Nord Africa raggiungono in ...

Temptation Island - Ilaria non accetta di passare il Weekend con il single Javier : La quinta puntata di Temptation Island è iniziata con la coppia formata da Massimo e Ilaria. Se nella quarta puntata a Ilaria sono state mostrate immagini del fidanzato sempre più vicino alla tentatrice Elena, fino al punto di volerla baciare, a Massimo vengono mostrate immagini della fidanzata in esterna con il single Javier, suo padre e suo fratello. Al ritorno al villaggio Massimo si rende conto, parlando con la single Elena, di quanto le ...

Oroscopo Weekend 10 e 11 agosto : Scorpione romantico - Sagittario magnetico : Il fine settimana che va da sabato 10 a domenica 11 agosto non sarà dei migliori per i nativi del segno dei Gemelli e per quelli dello Scorpione: fra stanchezza e ancora molto lavoro da portare a termine saranno molto provati. Stessa situazione per i nativi del segno della Bilancia, dal momento che provare a distrarsi potrebbe essere negativo. Meglio il Leone, con l'eros alle stelle e l'Acquario, soprattutto per quanto riguarda la sfera ...

Il punto sugli ACI Racing Weekend al Mugello : Nonostante il caldo di luglio, il giro di boa degli ACI Racing Weekend al Mugello Circuit regala gare avvincenti con il penultimo round del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint che si chiude nel segno di Comandini – Johannson (BMW) e Agostini – Rovera (Mercedes). Nel TCR Italy le vittorie vanno a Marco Pellegrini (Hyundai) e […] L'articolo Il punto sugli ACI Racing Weekend al Mugello sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Hong Kong - proiettili di gomma e lacrimogeni contro la folla nel settimo Weekend di proteste. Incappucciati attaccano i manifestanti : proiettili di gomma e gas lacrimogeni contro la folla. È il settimo weekend consecutivo di manifestazioni e scontri a Hong Kong, dove migliaia di “ombrelli”, diventati ormai il simbolo della protesta, sono di nuovo scesi per le strade della città dopo aver trasformato una manifestazione contro il progetto di legge ormai sospeso sulle estradizioni in Cina in una vera e propria marcia antigovernativa che ha in Carrie Lam, ...

Arisa che vuole essere amata «per quello che sono dentro» e gli altri gossip del Weekend : Arisa e i gossip del 20-22 luglio 2019Arisa e i gossip del 20-21 luglio 2019Arisa e i gossip del 20-22 luglio 2019Cecilia Rodriguez: «Un figlio e un matrimonio»Come sono diverse oggi Kate e MeghanIlaria Spada e il pancione dell'ultimo mese: «Conto i giorni»Ilary Blasi e Totti, invitati d'onore alle nozze della sorella SilviaCosì baby George festeggerà il sesto compleannoLe estati di Lady Diana, che amava «correre e giocare tra le onde»Matt Damon ...

Universo Ferrari : a settembre due Weekend imperdibili : I Musei Ferrari offrono un’occasione unica a tifosi e appassionati per conoscere la Casa di Maranello: le porte di Universo Ferrari, la prima esposizione dedicata al mondo Ferrari, si apriranno per un programma di visita inedito ed esclusivo per i loro visitatori nei fine settimana del 21 e 22 settembre e del 28 e 29 settembre. […] L'articolo Universo Ferrari: a settembre due weekend imperdibili sembra essere il primo su ...

L'oroscopo del Weekend 27-28 luglio : Vergine al top - imprevisti per Scorpione : Nel weekend dal 27 al 28 luglio, alcuni segni zodiacali decideranno di viaggiare, ma contemporaneamente avranno modo di imparare e riflettere. Sarà invece un fine settimana difficile per i nativi Leone e Scorpione, in quanto faranno i conti con qualche imprevisto sul fronte lavorativo. Al contrario, i nativi Toro potranno dedicare del tempo alla loro persona, mentre l'amore sarà il protagonista del fine settimana dei nativi Vergine. Di seguito ...

Il Wonderful Weekend di MediaWorld propone ricche offerte solo fino a domani : MediaWorld lancia l'iniziativa Wonderful Weekend, che include diverse offerte su smartphone, tablet Android e altri prodotti di elettronica. La promozione è valida solo fino a domenica 21 luglio. L'articolo Il Wonderful Weekend di MediaWorld propone ricche offerte solo fino a domani proviene da TuttoAndroid.

Anticipazioni Temptation Island del 22 luglio : un concorrente non parte per il Weekend : Mancano solo due puntate alla fine di Temptation Island, durante le quali i telespettatori conosceranno l'esito dei falò di confronto delle ultime tre coppie ancora in gioco. Il quinto appuntamento andrà in onda su Canale 5 lunedì 22 luglio, in prima serata, e sancirà i momenti decisivi per i protagonisti del programma. Dopo le partenze di Arcangelo e Nunzia, Andrea e Jessica, David e Cristina, i fidanzati e le fidanzate ancora presenti nel ...

Meraviglioso Weekend di offerte Mediaworld : prezzo smartphone Huawei - Samsung e iPhone ribassato : Due giorni di offerte Mediaworld davvero allettanti, oggi 20 e domani 21 luglio. La catena di elettronica, oltre ad avere attivo un volantino a rate di tutto rispetto, propone online degli sconti su una selezione di smartphone Huawei, Samsung ma anche su iPhone. Fino alla mezzanotte di domani le occasioni non mancano per risparmiare più di qualcosa su top di gamma e dispositivi di fascia media. Il protagonista indiscusso delle offerte ...

Previsioni meteo Weekend 20 e 21 luglio : nuova ondata di caldo africano in arrivo : Le Previsioni meteo di oggi sabato 20 luglio e dopodomani domenica 21 possono farci sorridere! Bel tempo praticamente ovunque e temperature in aumento. E da lunedì nuova ondata di caldo africano sull'Italia: punte oltre i 35°C al Centro-nord.Continua a leggere