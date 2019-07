Tronista di Uomini e Donne Sommerso dai Debiti Costretto a Vendere la Casa!

Fonte : gossipnews.tv

(Di martedì 23 luglio 2019): Alberto Dandolo ha parlato di uncon gravi difficoltà economichea vivere in una stanza in affitto ed anche ala sua casa. Ma di chi si tratta? Forse molti appassionati diricorderanno il caso di Giorgio Alfieri che aveva dichiarato di aver avuto problemi con il fisco. L’exdi Maria De Filippi aveva parlato dei suoi contenziosi, dicendo che non poteva più essere pagato poiché i soldi servivano per saldare tutti i suoi. Alfieri aveva spiegato di essere stato ‘gestito male’. Alberto Dandolo spiega che un altro volto noto diha avuto gli stessi problemi…: unla casa e vivere in affitto! Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su ‘Oggi’, il caso di Giorgio Alfieri non sarebbe isolato. Un altro exdel dating show ...

BenedP : RT @Sarinski_: Mi manca la vecchia redazione, quando prima di una scelta facevano il servizio dal mercato di Settecamini chiedendo alla gen… - RedelleOmbre : RT @adolar41744618: @RedelleOmbre @meb Non sa quello che dice e usa i social per cercare visibilità. Ma fa,a livello politico, una figura p… - piobulgaro : Lorenzo Riccardi, ex tronista di Uomini e Donne, in lutto: è morta la nonna Leggi qui ? -