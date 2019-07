Temptation Island Russia | scoppia la rissa tra i partecipanti

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 23 luglio 2019) Marco Della Corte, episodio trash durante una puntata della versione russa, tentatori litigano e spaccano tutto, in passato una concorrente aveva picchiato il fidanzato dinanzi a tuttiè uno dei programmi Mediaset più visti in assoluto. Tuttavia, molti reputano il reality show come un prodotto puramente "trash". Ebbene, chi se la prende con il format italiano, probabilmente non ha mai visto la versione russa del programma. Lo scorso aprile ha fatto il giro del web il filmato di una ragazza che ha scoperto il tradimento da parte del suo fidanzato, andando in escandescenze. La concorrente in questione aveva picchiato sia il sua ragazzo che la tentatrice che era riuscita ad ammaliarlo. L'episodio si era verificato dinanzi alla conduttrice e agli altri concorrenti. In data 23 luglio 2019 è stata invece condivisa sulla pagina Facebook "Errare ...

