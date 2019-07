Fatture false per 17 milioni | arrestato gestore centro accoglienza

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 23 luglio 2019) Gianni Carotenuto L'impenditore Stefano Mugnaini,di centri diper migranti in provincia di Firenze, è statocon l'accusa di evasione fiscale di 3attraversoper 17. Lega: "come business" Avrebbe evaso 3di euro tra il 2012 e il 2017 attraverso l'emissione diper circa 17di euro. Questa, riporta Adnkronos, l'accusa nei confronti dell'imprenditore fiorentino Stefano Mugnaini,di centri diper migranti in provincia di Firenze, in particolare nell'Empolese e in Valdelsa, ma che in passato è stato attivo anche a Firenze e in altre città toscane. Mugnaini, 44 anni, presidente del consorzio di coop Multicons, è stato posto agli arresti domiciliari dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Firenze e dai carabinieri della sezione di ...

