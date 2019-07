EA Access sarà disponibile da domani anche su PS4

Fonte : eurogamer

(Di martedì 23 luglio 2019) EAè il servizio in abbonamento di EA che consente di mettere le mani su un vasto numero di titoli della compagnia, tra cui Battlefield, FIFA, NHL e Star Wars Battlefront. Il servizio è già da temposu Xbox One e dasu PS4.Al momento la versione Xbox One di EAvanta un maggior numero di titoli rispetto alla controparte PS4 e non è ancora chiaro se la compagnia deciderà di equilibrare le cose tra le due piattaforme. In ogni caso di seguito potete trovare una comoda lista con tutti i titoli PS4 confermati dalla stessa EA qualche tempo fa: Inoltre con l'avvento della nuova generazione è lecito supporre che EA deciderà di integrare il suo serviziosulle nuove console e grazie alla retrocompatibilità i giocatori potranno continuare a sfruttare i titoli attuali, che dunque non andranno persi.Leggi altro...