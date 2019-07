Sistema di videosorveglianza?  Bonus per l’impianto ma non per il servizio

Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 22 luglio 2019) Il quesito. Nella mia abitazione vorrei far installare undi videosorveglianza. I lavori rientrano in quelli detraibili per la ristrutturazione edilizia? Il canone di abbonamento alla ditta di...

iPonza_it : #Arlo Pro2 VMS4230P Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con Due Telecamere di Sicurezza, Audio 2 Vie, Batteria, Full… -