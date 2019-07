Secondo Digital Foundry l' esclusiva Switch Astral Chain è davvero promettente

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 22 luglio 2019)è la nuovaNintendotargata Platinum Games, si tratta di un action RPG in stile giapponese e i trailer mostrati fino ad ora fanno ben sperare.Tuttavia i ragazzi dihanno già avuto modo di visionare il materiale ed hanno definito il tutto come il titolo più atipico mai creato da Platinum Games, una sorta di fusione tra Deus Ex, Batman e The Legend of Zelda:"Ad un certo punto della demo mi aspettavo la firma di Platinum Games (sul combattimento) ed effettivamente l'ho vista nel primo combattimento, ma ad un certo punto siamo stati introdotti alla meccaniche del Legion, una volta comparso un nemico invisibile. In pratica potrete contare su dell'equipaggiamento in grado di evocare una gigantesca creatura collegata al protagonista tramite una catena blu (Legion appunto)."Leggi altro...

