Satya Nadella | Microsoft è ben posizionata in quello che sta per diventare un

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 22 luglio 2019) Durante la conference call trimestrale diper investitori e analisti, l'Amministratore Delegatoe il Chief Financial Officer Amy Hood hanno parlato del business dell'azienda., in particolare, si è soffermato su Project xCloud e ha affermato con orgoglio che Xbox Live ora conta il numero più alto di utenti PC e mobili di sempre.Il CEO ha anche ricordato che le acquisizioni di studi, ormai alla base della strategia di, mirano a fornire contenuti differenziati per servizi in abbonamento come Xbox Game Pass.Leggi altro...

