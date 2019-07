Rovezzano | Matteo Salvini | Anni di galera ai delinquenti che hanno bloccato i

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019)andrà lì, sul posto, a, "dove ha preso fuoco la centralina che hai treni in mezza Italia, per rendermi conto della situazione", annuncia con un post su Twitter. "Massimo impegno per assicurare alla giustizia iche meritanodi, visto che hann

Libero_official : Sabotaggio alla rete ferroviaria, le durissime parole di Salvini: perché l'attacco è anche politico -