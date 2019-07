Pallavolo – Azzurrine d’argento ai Mondiali U20 | l’Italia ko contro il Giappone in finale

Fonte : sportfair

(Di lunedì 22 luglio 2019) Campionati del Mondo Under 20 Femminili: la Nazionale italiana è medagliaLa Nazionale Italia Under 20 Femminile ha conquistato la medagliaai Campionati del Mondo di categoria. Inle ragazze di Massimo Bellano sono state sconfitte al tiebreak 3-2 (23-25, 21-25, 25-20, 25-19, 15-12) dalal termine di una gara mozzafiato. In vantaggio per due set a zero Lubian e compagne sembravano avviate alla conquista del titolo, ma la nazionale nipponica, che comunque ha sempre giocato palla su palla, ha saputo reagire prima impattando la situazione sul 2-2 e poi nell’ultimo e decisivo set, sotto per 10-6 è riuscita a fare sua una partita chesembrava poter conquistare. Per la Nazionale tricolore si tratta della quarta medaglia della sua storia nella rassegna iridata di categoria dopo l’oro del 2011, l’argento del 199 7 e il bronzo del 2015. ...

