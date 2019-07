Magia Kane e prima uscita della Juve di Sarri e’ un ko

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 22 luglio 2019) Unada centrocampo di Harryin pieno recupero ha reso amaro l'esordio di Mauriziosulla panchinantus. E' iniziato con una sconfitta per 3-2 con il Tottenham, finalista in Champions League, l'avventura dell'allenatore toscano, chiamato per rivitalizzare il gioco dei campioni d'Italia dopo otto anni di dominio in Italia e di delusioni in Europa. Se il risultato non e' stato certamente quello sperato, la partita del National Stadium di Singapore e' stata divertente, ricca di rovesciamenti di fronte e con un tabellino marcatori di lusso: dopo il gol di Lamela, che ha ribattuto in rete una respinta non perfetta di Buffon, i bianconeri erano riusciti a ribaltare nel secondo tempo con Higuain e Ronaldo,del nuovo ribaltone con Moura e."Nel secondo tempo - e' stato il commento finale di- abbiamo giocato meglio, con 20 minuti di buona volonta' . ...

