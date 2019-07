È in salvo Francesco Cassardo |  l’alpinista ferito in Pakistan «Non lasciarmi qui

Fonte : corriere

(Di lunedì 22 luglio 2019) L’elicottero messo a disposizione dalle autorità pachistane è decollato da Islamabad alle 3 ore italiane, le 6 locali, alla volta del Gasherbrum VII

