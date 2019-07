Dormire quando fa caldo da morire? Ecco come fare

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 22 luglio 2019) OrdineAbbassare la temperatura dell’ambienteMantenere il buioLa luce artificialeAlimentazioneUna torrida e sfinente giornata estiva volge al termine. Già pregustiamo il tonfo fra le braccia di Morfeo: desideriamo soloe invece no. No, perché fuori fa, nella stanza fa, il cuscino e le lenzuola sono calde, chi ci dorme a fianco è una stufa insopportabile. E quindi via con la tarantella nel letto: mezzanotte, l’una, le due. Riaccendiamo la luce e beviamo un sorso d’acqua, già preoccupati per le poche ore che ci separano dalla sveglia. Storiella familiare, non è vero? Le temperature elevate riescono immancabilmente a privarci di un po’ del sonno che ci meriteremmo. Il perché va rintracciato in parte in un meccanismo legato all’addormentamento che si inceppa. COSA SUCCEDE AL NOSTRO CORPOCI ADDORMENTIAMO Non tutti sanno che prima di prendere sonno, la temperatura ...

