Fonte : romadailynews

(Di lunedì 22 luglio 2019)– Sulla A12, per programmati lavori di pavimentazione previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di oggi lunedi’ 22 luglio alle 5 di domani martedi’ 23 luglio, sara’l’dellodi, verso. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale disud. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilita’ e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti ‘My Way’ in onda su Sky Meteo24 (canale 501 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre), sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Sul sito autostrade.it, su Rtl 102.5, su Isoradio 103.3 Fm, attraverso i pannelli a messaggio variabile e ...

romadailynews : A12 #Roma-Civitavecchia, stanotte chiusa entrata #svincolo nord: Roma – Sulla A12 Roma… - TrafficoA : Civitavecchia - Tratto Chiuso A12 Roma-Civitavecchia Tratto Chiuso tra Civitavecchia Nord e Aurelia per incidente Uscita consig... - CCISS_Ministero : A12 Roma-Civitavecchia tratto chiuso causa incidente tra Svincolo Civitavecchia Nord (Km 57,9) e A12 Barriera Aure… -