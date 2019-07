Fonte : leggo

(Di domenica 21 luglio 2019) La Polizia di Stato di Palermo, al termine di un'articolata attività d'indagine ad elevato contenuto tecnologico, ha disarticolato l'infrastruttura informatica, gestita dalla nota...

leggoit : 'Pezzotto' per vedere Sky gratis, smantellata rete ZSat: «Oltre 11mila abbonati in tutta Italia» - infoitinterno : Iptv, smantellata Zsat il 'pezzotto' per vedere Sky pirata - palermo24h : Il palermitano col “pezzotto” per vedere Sky pirata: un giro di 11 mila clienti | VIDEO -