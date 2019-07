Marvel svela la fase 4 durante il SDCC 2019

Il gameplay di Marvel 's Avengers sarà svelato la prossima settimana : Square Enix svelerà il primo gameplay di Marvel's Avengers durante la sua presentazione al Marvel Games Panel al Comic-Con 2019 di San Diego il 18 luglio alle 13:30. PT / 16:30 ET.Il panel vedrà la partecipazione del direttore creativo di Crystal Dynamics, Shaun Escayg, e del cast di Marvel's Avengers .Non è stato annunciato un live streaming per il panel, ma il comunicato stampa afferma che la premiere del gameplay sarà riservata ai ...

Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order : svelato il roster dei personaggi giocabili al lancio : Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order è quasi arrivato, e dopo un sacco di voci di corridoio, possiamo finalmente scoprire l'intero roster dei personaggi del gioco, riporta Nintendoenthusiast. Ci sono 34 personaggi giocabili, 27 boss, 11 personaggi non giocabili, e DLC post-lancio in arrivo ad arricchire l'action RPG per Switch.I 34 personaggi giocabili al momento del lancio sono i seguenti:Leggi altro...