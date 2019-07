Lo sciame sismico continua | nuova scossa in Sicilia È la sedicesima in 5 giorni

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 21 luglio 2019) Loche ha invaso l’Italia del sud negli ultimi. E torna la paura in tutta la, specie nella provincia di Agrigento, dove da settimane la terra trema gettando nel panico residenti e turisti. È delle 11.41 di questa mattina l’ultima: magnitudo 2.8 della scala Richter. Un’intensità non elevatissima, ma che basta per creare scompiglio, agitazione e terrore tra la popolazione, che si è immediatamente riversata in strada. Stando a quanto riferito dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’epicentro è stato localizzato ad una profondità di 8 chilometri, in una zona situata a 7 chilometri a nord-est di Menfi. Lasi è sentita distintamente in tutta la Valle del Belice. Appena un quarto d’oro dopo, intorno alle 11.56, un’altraha fatto vibrare i sismografi. Stavolta l’intensità era ancora più bassa: 2.2. E secondo i primi ...

