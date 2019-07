Estinzione | sempre più lunga la lista delle specie minacciate | 28mila in più a rischio

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 21 luglio 2019) E’ purtroppopiùladi: l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura ha reso noto che sono ain più, il 27% di quelle esistenti. L’elenco ora comprende in totale circa 106mila, classificate secondo una scala che va da quelle con minoredia quelle seriamente, fino a quelle ormai estinte, ossia il cui ultimo esemplare esistente sul pianeta è scomparso. I nuovi dati “indicano chiaramente quanto in ogni angolo del mondo l’uomo stia sfruttando la natura“, ha dichiarato il direttore generale dell’organizzazione, Grethel Aguilar. Gli anfibi costituiscono il 40%recentemente incluse nell’elenco, seguiti da conifere e barriera corallina; seriamente minacciati anche squali e razze, crostacei, mammiferi e ...

