Bronzo Mondiale per detti nei 400 sl | vince Yang | protesta Horton

Mondiale Under 20 - Bronzo all’Ecuador : medaglia di legno per l’Italia - ko ai supplementari : Neanche il bronzo per l’Italia Under 20 ai Mondiali di categoria. Nella finalina per il terzo posto in Polonia, l’Ecuador riesce ad avere la meglio sugli azzurrini ai tempi supplementari. Italia rivoluzionata per le tante assenze, tra infortuni e calciatori aggregati all’Under 21: Nicolato manda in campo tanti ragazzi che hanno avuto meno spazio nel Mondiale. Primo tempo lento e a tratti noioso. Poche occasioni e ritmi ...