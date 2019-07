Ue | Savona | “Ursula Von der Leyen dice che monitorerà conti italiani? Non mi faccio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2019) “La presidente della Commissione Europea, Ursula Von der, ha detto cheda vicino i? Questa frase, detta così, non mi piace. Non avrebbe dovuto dire che sta monitorando, come se noi avessimo delegato il nostro potere. Noi siamo all’interno di un sistema che si deve preoccupare dello sviluppo del reddito e della protezione del benessere sociale e io mi attendo da Von derun discorso di diverso tipo. Non midisturbare da queste affermazioni“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal presidente della Consob, Paolo, che aggiunge: “Quelle di Ursula Von dersono affermazioni politiche, perché deve dare una risposta a quelli che nella Ue la pensano in quel modo, e cioè che il problema deipubblicisia un problema della Europa e non una opportunità, su cui ...

