Sondaggi | Conte è il leader più gradito Il governo aumenta il proprio consenso | 54%

Sondaggi politici - gli italiani si fidano di Conte : scavalcato Salvini - crolla gradimento Di Maio : Scende il consenso del governo, in calo lieve quello di Matteo Salvini e in diminuzione molto più netta quello di Luigi Di Maio. In un momento in cui i Sondaggi evidenziano qualche difficoltà per il gradimento dei componenti del governo l'unico in controtendenza sembra essere il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.Continua a leggere

Sondaggio Ipsos. Consensi Governo sotto 50% : Conte in testa - Salvini doppia Di Maio : A un mese dal voto europeo con il trionfo della Lega, Ipsos fa il punto sul Corriere della Sera. sul consenso del Governo e dei ministri. Partiamo dal Governo. La tendenza è a una netta contrazione dei Consensi, che per la prima volta vedono prevalere le valutazioni negative, con un indice (percentuale dei voti positivi su chi ha espresso un’opinione, escludendo quindi i non sa) che si colloca al 45, ben 7 punti sotto ...

Sondaggi politici Noto : un partito di Conte otterrebbe il 12% dei consensi : Sondaggi politici Noto: un partito di Conte otterrebbe il 12% dei consensi Non è tempo per avventure solitarie. Almeno non in questo frangente politico. A sostenerlo è un Sondaggio Noto per Il Sole 24 Ore che ha testato la forza elettorale di potenziali nuovi partiti che si stagliano all’orizzonte. Sondaggi politici Noto: quanto vale un partito di Conte? Il primo preso in esame è quello riconducibile all’attuale premier ...

Sondaggi/ Lega al 37% - Salvini 50% - Conte 55% - Di Battista "schianta" Di Maio : SONDAGGI: secondo Mannheimer, Salvini ha una popolarità intorno al 50%, battuto solo da Conte. M5s è in crisi e Di Battista è un vero problema per Di Maio

Sondaggi elettorali Euromedia Piepoli : il partito di Conte? Sarebbe un flop : Sondaggi elettorali Euromedia Piepoli: il partito di Conte? Sarebbe un flop Le prime intenzioni di voto post europee rilevate da Euromedia e Piepoli per Porta a Porta il 10 giugno, non si discostano più di tanto da quelle elaborate nei giorni scorsi dagli altri istituti demoscopici. La Lega ritocca all’insù il suo bottino di voti salendo al 35% rispetto al 34,3 preso il 26 maggio. Forza Italia cala ancora nei consensi: Euromedia sonda ...

Luigi Di Maio sospetta di Conte : "A che gioco gioca". La foto - il Quirinale - il Sondaggio : cosa non torna : Ha fatto un balzo sulla sedia, Luigi Di Maio, quando ha visto la foto casual con i suoi cagnolini che Giuseppe Conte ha pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale. Un cambio di paradigma per il molto istituzionale premier, non casuale. "Che gioco sta facendo? Si è montato la testa? O è tropp

Sondaggi - Conte e Salvini i leader più apprezzati. Ma il governo perde 4 punti : Consenso in calo per il governo e frammentazione dei consensi. Il clima litigioso all’interno della maggioranza – che persiste nonostante la fine della campagna elettorale – ha inciso sull’indice di gradimento del presidente del Consiglio, dei ministri e di molte personalità politiche. È il quadro che delineato dai Sondaggi realizzati da Ipsos per il Corriere della Sera, da cui emerge il calo di quattro punti della ...

Sondaggi elettorali Ipsos : cala la fiducia per Premier Conte e governo : Sondaggi elettorali Ipsos: cala la fiducia per Premier Conte e governo Sondaggi elettorali Ipsos: nella sua consueta rilevazione del fine settimana per il Corriere della Sera, l’istituto guidato da Pagnoncelli ha deciso di sondare le variazioni della fiducia nel governo e nei leader, a cominciare dal Premier Conte, dopo l’ultimo importante voto per l’Europarlamento. Sondaggi elettorali Ipsos: governo sempre meno coeso Le ...

Sondaggi elettorali - un nuovo partito guidato da Giuseppe Conte otterrebbe il 12% : Un nuovo partito fondato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, otterrebbe il 12% alle prossime elezioni. Infatti, secondo Noto Sondaggi, pescherebbe voti soprattutto dal bacino del Movimento 5 Stelle, ma anche del partito Democratico. Gli elettori si concentrerebbero principalmente tra Sud e Isole.Continua a leggere

Giuseppe Conte - Sondaggio Noto : "Il partito del premier al 12%". Dettaglio rivelatore : cosa sta per accadere : Se il premier Giuseppe Conte fondasse un suo partito, otterrebbe il 12% di consensi. È quanto emerge da un sondaggio di Antonio Noto, ceo di Noto Sondaggi, mostrato durante il programma di Raitre Cartabianca e riportato anche dal Quotidiano Nazionale. Leggi anche: Salvini, un botto devastante. Dopo

Sondaggi politici Demopolis : gli italiani promuovono il discorso di Conte : Sondaggi politici Demopolis: gli italiani promuovono il discorso di Conte L’esperienza del governo Conte deve proseguire. A dirlo è la maggioranza degli italiani (51%) secondo un Sondaggio dell’istituto Demopolis condotto per Otto e Mezzo. Il 31% di essi chiede all’esecutivo di continuare a lavorare senza cambiare nulla. Il 20% vuole invece una ridefinizione della squadra di governo. C’è anche una quota importante ...

Sondaggi politici Noto : dimissioni Conte - ci crede solo un terzo degli italiani : Sondaggi politici Noto: dimissioni Conte, ci crede solo un terzo degli italiani Il penultimatum di Conte è una pistola scarica secondo la maggioranza degli italiani intervistati in un Sondaggio Noto per Cartabianca. Il 56%, infatti, è convinto che alla fine il premier non si dimetterà mentre continueranno le schermaglie politiche tra i due alleati rivali, Salvini e Di Maio. Un terzo degli italiani crede invece alla minaccia ...

