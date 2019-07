PD siciliano commissariato | Faraone si autosospende

Fonte : blogo

(Di sabato 20 luglio 2019) Tensioni all’interno del Partito Democratico, con il senatoreDavideche si, anche se non lascia il gruppo a Palazzo Madama. L’annuncio arriva dallo stesso esponente dem tramite un post pubblicato sul proprio profilo Facebook. "Mentre eravamo alla commemorazione di Paolo Borsellino, è arrivata la notizia che il 'nuovo Pd' commissariava il Pd, per presunti vizi di forma. L'Italia brucia per colpa di Salvini e Di Maio, il nuovo Pd si occupa di statuto e di regolare i conti con 'quelli di prima'".Un attacco senza mezzi termini quello dialla nuova guida del Partito Democratico, all’interno del quale sarebbe sostanzialmente in atto un regolamento di conti tra il nuovo corso guidato da Zingaretti e i renziani. "Sospendo la mia iscrizione a questo partito. Rimango iscritto al gruppo parlamentare del Pd, continuerò la battaglia per la mia ...

