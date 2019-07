James | ovvero a Napoli ma non solo non sappiamo più goderci l’attesa

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2019) L’attesa è una suspense elementare, è un antico idioma che non sai decifrare, è un’irrequietezza misteriosa e anonima, è una curiosità dell’anima.– Giorgio Gaber – Dall’album “Anni affollati”, 1981 “Vogliamo tutto” “Vogliamo tutto” si scriveva in Francia e poi in Italia alla fine degli anni ‘60, con Nanni Balestrini che ne fa anche il titolo di un libro. Oggi no, la frase non ha più senso, anche perché quel tutto desiderato allora è stato preso e quasi dimenticato, cercando di avere anche meno per non ritrovarsi a gestire troppo. Nella interconnessione neuronale ed emotiva con le tecnologie e le reti intelligenti, il nostro comportamento si sta conformando all’advertising targetizzata dei motori di ricerca e dei social media. Finiamo per voler poche cose, sempre le stesse, in continua evoluzione grazie a nuovi modelli. In questo modo le aziende ...

