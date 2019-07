ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2019) Ogni tanto dobbiamo parlare a noi stessi. Di solito se pensiamo a una persona che parla con se stessa generalmente immaginiamo che sia matta, perché non è un comportamento politically correct, conveniente da mostrare in pubblico. La verità, però, è molto diversa dalla percezione e la realtà è che tutti noi parliamo a noi stessi. Lo facciamo per rassicurarci, per incoraggiarci, per riflettere; qualcuno lo fa a bassa voce mentre altri a voce alta, solitamente quando non ci sono altre persone. Quando parliamo a noi stessi, è la mente razionale, quella “adulta”, che parla alla mente “bambina”, quella emotiva, come un genitore che insegna al proprio figlio e lo aiuta. E proprio in questo dialogo ci sonoed espressioni che è importante evitare, che fanno male, da cui è meglio stare lontani. Ecco, questo è il momento di soffermarvi su alcuni termini,, espressioni, che ...

Noovyis : (Banche, le parole che non ti hanno detto (e non ti diranno)) Playhitmusic - - Freddieafk : Salvini:l'Italia cresceva, col fallimento delle banche, la legge Fornero..migliaia di sbarchi al giorno..art 18..J… - JuveBomba : @OGiannino già mischiare le parole 'banche' e 'alitalia' fa rabbrividire, totalmente senza senso -