Sea Watch - Palermo nega cittadinanza ai finanzieri - Salvini : 'Siamo alla follia' : Il caso Sea Watch è stato raccontato attraverso diversi punti di vista. La vicenda ha avuto soprattutto risvolti politici. Se ne è parlato molto ad ogni livello, si sono scatenati dibattiti politici, scaramucce internazionali e persino aspri scontri tra partiti. Ci sono però protagonisti che forse non hanno avuto la ribalta che avrebbero meritato. Il riferimento va ai finanzieri che, per ordine nazionale, stavano pattugliando il porto di ...

Palermo e la cittadinanza onoraria a Rackete : A volte da sinistra a Matteo Salvini le servono proprio su un piatto d’argento e così oggi il leader della Lega ha potuto fare incetta di like grazie a una notizia proveniente dalla Sicilia. A Palermo, infatti, qualche giorno fa il sindaco Leoluca Orlando aveva dichiarato di aver deliberato la cittadinanza onoraria per Carola Rackete, la ormai celebre capitana della Sea Watch, e di essere in trattative per concordare la data per la cerimonia ...

Sea Watch - la proposta di Faraone (Pd) : “Diamo a Carola Rackete la cittadinanza di Palermo” : Il senatore del Pd, Davide Faraone, propone al sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, di concedere la cittadinanza del capoluogo siciliano alla comandante della Sea Watch, Carola Rackete. “Grande donna, capitana coraggiosa. Caro Leoluca Orlando, facciamo diventare Carola cittadina di Palermo?", scrive Faraone su Twitter.Continua a leggere

Palermo : cittadinanza onoraria a capo delle chiese evangeliche tedesche : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - La città di Palermo conferirà la cittadinanza onoraria al vescovo Heinrich Bedford-Strohm, capo delle chiese evangeliche tedesche. Una decisione, ha spiegato il sindaco Leoluca Orlando, nata dalla "condivisione dell'impegno per la salvaguardia dei diritti umani e la tu

Lo staff della Sea Watch avrà la cittadinanza onoraria di Palermo - lo ha deciso il sindaco Orlando : Il sidanco di Palermo, Leoluca Orlando vuole concedere la cittadinanza onoraria allo staff della Sea Watch “Hanno salvato vite umane”: allo staff della Sea Watch la cittadinanza onoraria di Palermo „gli uomini e alle donne della Sea Watch per l’impegno mostrato di fronte al drammatico ed inarrestabile flusso migratorio, contribuendo in modo determinante al salvataggio … Continue reading Lo staff della Sea Watch avrà la ...

Reddito di cittadinanza - da Bolzano a Palermo scoperti i primi “furbetti” : Lavoratori in nero oppure in grado di incassare milioni da commerci illegali ma apparentemente in stato di indigenza. Sono i primi furbetti del Reddito di cittadinanza scoperti dalla task force di controlli messi in campo in queste settimane...

Palermo - prende il reddito di cittadinanza ma lavora in nero : denunciato operaio. Secondo caso nelle ultime due settimane : prendeva il reddito di cittadinanza ma nel frattempo lavorava in nero. È il Secondo caso di truffa segnalato in pochi giorni da LiveSicilia. Entrambi a Palermo. Ieri, i carabinieri di Partanna Mondello hanno denunciato un palermitano di 52 anni che aveva ottenuto la carta prevista dal governo ma allo stesso tempo lavorava in nero presso una ditta di costruzioni a Sferracavallo, nel palermitano. L’uomo, aveva già ricevuto trecento euro ...

