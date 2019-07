Juve Stabia | ufficiale l’arrivo di Alessandro Rossi dalla Lazio

Calciomercato Serie B - nuovi arrivi in casa Pordenone e Juve Stabia : Continuano le ufficializzazioni anche in Serie B. Colpi in entrata per Pordenone e Juve Stabia. I primi comunicano l’ingaggio dell’attaccante Luca Strizzolo. “Il calciatore, classe ’92 – recita il comunicato – arriva dalla Cremonese con la formula del prestito sino a giugno 2020 (con opzione). Per Strizzolo si tratta della terza esperienza con la maglia neroverde, che ha vestito nelle stagioni 2009/2010 ...

Juve Stabia - doppio colpo in entrata per le Vespe : Mallamo ed Elia : S. S. Juve Stabia rende noto che sono stati raggiunti gli accordi per il trasferimento, con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto, del centrocampista Alessandro Mallamo e dell’esterno d’attacco Salvatore Elia, entrambi classe ’99, provenienti della Società Atalanta Bergamasca Calcio. Alessandro Mallamo con la maglia nerazzurra ha totalizzato oltre venti presenze, realizzando cinque reti, nel Campionato di ...

Calciomercato Juve Stabia - ufficializzate due operazioni : S. S. Juve Stabia rende noto che è stato raggiunto l’accordo per il trasferimento, a titolo definitivo, del difensore sinistro Damiano Lia, classe 1997, proveniente dalla Cavese 1919. Damiano Lia, lo scorso anno con la maglia dei metelliani, in serie C, ha fatto registrare venticinque presenze, con una rete all’attivo. Il difensore di Lentini, non nasconde la gioia e l’entusiasmo : “ Sono contento della scelta fatta e di essere ...

Juve Stabia - accordo con l’ASD Sant’Egidio femminile : La S.S. Juve Stabia rende noto che, in attuazione della normativa FIGC e nell’ottica di favorire lo sviluppo delle squadre giovanili femminili, è stato sottoscritto dall’ Amministratore unico ing. Vincenzo D’Elia con l’Associazione Sportiva dilettantistica Sant’Egidio femminile rappresentata dal Presidente Alba Albanese, un accordo di partnership sportiva finalizzata alla partecipazione ai campionati Under 17 ...

Juve Stabia - è fatta per il difensore Lorenzo Borri : S.S. Juve Stabia rende noto di aver perfezionato con l’ U.S. Città di Pontedera l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del difensore Lorenzo Borri, classe ’97. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Empoli FC, Lorenzo Borri, nativo di Poggibonsi (Si), ha vestito nelle ultime tre stagioni la maglia dell’U.S. Città di Pontedera (Serie C), collezionando, in terza serie, ...

Juve Stabia - è ufficiale : acquistato Bright Addae dall’Ascoli : S.S. Juve Stabia rende noto di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore classe ‘92 Bright Addae. Il centrocampista ghanese ha militato nelle ultime cinque stagioni nelle file dell’Ascoli disputando un campionato di Lega Pro e quattro in Serie B collezionando nella serie cadetta, compresa l’esperienza al Crotone nella stagione 2012-2013, 134 presenze e mettendo a segno 5 gol. Mediano ...

Juve Stabia - ritiro a Rivisondoli : il programma del romitaggio estivo : Prenderà il via lunedì 15 luglio la stagione 2019/2020 della S.S. Juve Stabia, che vedrà le vespe ai nastri di partenza del campionato di serie cadetta. In quella data è previsto il raduno a Castellammare di Stabia, dove i gialloblù svolgeranno test atletici e visite mediche, per poi partire, mercoledì 17 luglio alla volta di Rivisondoli, località abruzzese, che, fino al 31 luglio, sarà la sede del romitaggio estivo degli uomini di ...

La Polisportiva Santa Maria di Castellabate diventa “Polo autorizzato Juve Stabia” : S.S. Juve Stabia è lieta di annunciare che, nell’ambito di un ambizioso progetto di crescita del brand sul territorio campano, è stato sottoscritto dall’Amministratore Unico ing. Vincenzo D’Elia un accordo con la Polisportiva Santa Maria di Castellabate del presidente Francesco Tavassi, allo scopo di favorire la crescita e la formazione dei giovani calciatori che con passione e impegno seguono i corsi organizzati dalla scuola calcio ...

Juve Stabia - sopralluogo della Lega B al “Romeo Menti” : S.S. Juve Stabia rende noto che in data odierna al “Romeo Menti” si è tenuto un sopralluogo condotto dal presidente della Lega B, Mauro Balata, accompagnato dall’ing. Carlo Longhi, già arbitro internazionale e consulente della Lega, per verificare l’avanzamento dei lavori di adeguamento alle prescrizioni federali dettate in previsione del prossimo campionato di Serie B. A fare gli onori di casa sono stati il Presidente Andrea Langella, ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le trattative : tutti su Ceravolo - le prime mosse di Pordenone e Juve Stabia : Non solo le trattative in Serie A, anche Serie B e Serie C si scatenano, ecco il punto sulle trattative da parte de ‘La Gazzetta dello Sport’. I nomi per la Cremonese sono quelli di Vitale della Spal e Dezi del Parma per l’attacco idea Federico Bonazzoli. Ceravolo potrebbe essere il sostituto di Caputo all’Empoli, piace Mancuso del Pescara e va considerata anche la pista Antenucci. Il Pordenone tratta Poli del Carpi ...

Juve Stabia - rinnovato il contratto con Saby Mainolfi : S.S. Juve Stabia rende noto che è stato raggiunto l’accordo, con il responsabile del settore giovanile per il rinnovo contrattuale fino al 30-06-2022. Per i prossimi tre anni sarà ancora Saby Mainolfi a guidare i giovani gialloblù, con l’augurio di poter continuare nella formazione umana dei giovani calciatori e nel centrare traguardi sempre più prestigiosi. Al responsabile Mainolfi, inoltre, è stato affidato anche il progetto delle ...

Juve Stabia - al via la campagna abbonamenti : info e prezzi : Dopo l’ultima avvincente stagione calcistica, che ha visto le vespe ritornare in serie B, accompagnata e contraddistinta dall’entusiasmo e dal calore del pubblico di fede gialloblù, è arrivato il momento di ritornare a sostenere i nostri beniamini ed, in altre parole, con lo slogan “Baciami Ancora” #baciamiancora parte la campagna abbonamenti per la stagione 2019/2020 che vedrà la Juve Stabia ai nastri di partenza di un campionato, ...

Serie B - la Juve Stabia conferma il tecnico Caserta : il comunicato ufficiale : “Il Presidente Andrea Langella, in relazione alle notizie che quotidianamente vengono riportate da alcuni Organi d’informazione, ed al fine di evitare equivoci ed inutili fraintendimenti, precisa che mister Fabio Caserta è e sarà l’allenatore della prima squadra”. E’ questo il comunicato ufficiale della Juve Stabia che conferma l’allenatore Fabio Caserta anche per il campionato di Serie B dopo le voci ...

Juve Stabia - Andrea Langella nuovo presidente : La Juve Stabia ha un nuovo presidente: Andrea Langella, sponsor del club da inizio stagione con il marchio Siroil, sostituisce lo storico patron stabiese Franco Manniello. Dopo 11 anni Manniello ha infatti deciso di passare la mano: tre promozioni, di cui due in serie B, due retrocessioni ed una Coppa Italia di serie C nel palmares del presidente più vincente della storia del calcio stabiese. Lo storico patron, dopo la ricapitalizzazione ...