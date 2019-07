Il governo del Kazakhstan sta intercettando tutto il traffico internet criptato

governo - scintille Di Maio-Salvini - poi la retromarcia del leader della Lega : Una corsa precipitosa verso la crisi di Governo ed il freno azionato bruscamente solo all'ultimo: così è stata vissuta la giornata più convulsa del Governo giallo-verde, con Matteo Salvini che in tarda serata smentiva di voler salire oggi al Quirinale eppure la decisione era stata data per certa: troppi strappi e troppe accuse dagli alleati. Ma se nel pomeriggio il leader della Lega aveva annunciato la crisi di Governo affermando che è venuta ...

Matteo Salvini fa saltare l'incontro al Quirinale : crisi di governo - l'accusa del leghista a Sergio Mattarella : Nella serata del giorno delle polemiche più aspre al governo, polemiche forse irreversibili, nel momento in cui si respirava - e si continua a respirare - aria pregna di crisi di governo, era filtrata l'indiscrezione: il giorno successivo, ovvero oggi, venerdì 19 luglio, Matteo Salvini salirà al Qui

L'ombra della crisi sul governo : La visita del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti al Colle per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella viene interpretato - sia nella Lega che nel Movimento 5 stelle - come un passaggio significativo non solo per quanto riguarda il ruolo del commissario Ue. Se ci sarà la crisi la parola passerà al Capo dello Stato, sarà lui il garante, ha sottolineato lo stesso Salvini. Al momento ...

Il gioco del cerino di Di Maio. "Se cade il governo è colpa della Lega" : Prima un fotomontaggio, poi un altro. Gli uffici M5s monitorano la pagina Facebook di Matteo Salvini: “Solo offese e falsità nelle ultime 48 ore”. Luigi Di Maio sbotta quando vede la sua faccia accostata a quella di Manuel Macron, Matteo Renzi e Angela Merkel con la scritta: “Chi parla sempre di democrazia e trasparenza dovrebbe avere anche dignità”.Quindi il capo politico grillino riunisce i suoi ...

Venti di crisi tra Salvini e Di Maio. La situazione del governo è grave ma non è seria : Da Helsinki, dove si trova al forum dei ministri degli interni, Matteo Salvini avvisa che non parteciperà “al Consiglio dei ministri di domani” e neppure “al vertice sulle Autonomie”, un po' perché, a suo avviso, “non c'è nulla di eclatante”, ma soprattutto perché la “fiducia è rotta”. Eppure, aggiu

La giravolta del governo sul golden power : Sul decreto legge che introduce il golden power per le infrastrutture di telecomunicazione, incluse quelle 5G, il governo gialloverde ha cambiato idea in una settimana. Il testo del provvedimento è stato licenziato dal Consiglio dei ministri lo scorso 11 luglio e ieri, durante la prima seduta in Sen

Raggi ora prenota gli europei di nuoto : il gelo del governo : Un rattoppo, tardivo. Ecco a che cosa somiglia la candidatura di Roma agli europei di nuoto del 2022. A una sorta di scusateci tanto, da parte della giunta, per il vecchio rifiuto di proporre la...

governo - Molinari (Lega) alla ministra per il Sud Lezzi : “Senza riforma delle Autonomie - non c’è governo” : “Senza l’Autonomia, non c’è il Governo. Perché il tema è nel contratto tra Lega e M5s”. A dirlo, intervenendo alla Camera, è il capogruppo del Carroccio, Riccardo Molinari, rivolto alla ministra per il Sud, Barbara Lezzi, sul tema della riforma sull’Autonomia delle regioni. Leggi Anche Autonomia, Corte dei Conti: “Eventuali nuove materie di ...

Autonomia - Barbara Lezzi : "La volontà del governo è di realizzarla" : “Ribadisco che la volontà del Governo è quella ferma di portare avanti la Riforma delle Autonomie, secondo il dettato Costituzionale e secondo gli accordi presi senza tornare indietro su questi”. Lo ha detto il ministro per il Sud Barbara Lezzi rispondendo al question time alla Camera., dopo una domanda del capogruppo leghista Riccardo Molinari.“Nella riunione del 3 di luglio - ha detto il ministro - in un clima ...

Google ha abbandonato la creazione di un motore di ricerca che rispetti la censura del governo cinese : Karan Bhatia, vice presidente degli affari governativi e delle politiche pubbliche di Google, ha detto durante un’udienza alla commissione Giustizia del Senato degli Stati Uniti che il progetto di creare un motore di ricerca per il mercato cinese che rispetti la censura

governo spaccato - Salvini valuta i rischi del voto anticipato. E Conte lo anticipa sul Russiagate : Le crepe nella maggioranza gialloverde sono tante, troppe. Ci sono lo stop pentastellato all'autonomia differenziata cara alla Lega, la sorveglianza europea sui conti pubblici che restringe gli spazi di...

La Corte Costituzionale ha respinto i ricorsi del governo contro le leggi sulla cattura e sull’uccisione di orsi e lupi delle province di Trento e Bolzano : La Corte Costituzionale ha respinto i due ricorsi presentati dalla presidenza del Consiglio contro le leggi sulla cattura e sull’eventuale uccisione degli orsi e dei lupi approvate dalle province di Trento e Bolzano. Lo ha reso noto l’ufficio stampa della

Contributi statali sport : arrivano 60 milioni in più dal governo! Incremento del 15% - Federazioni più ricche : Una buona notizia per lo sport italiano: quest’anno il Governo stanzierà 60 milioni in più di finanziamento alle Federazioni sportive. Si passerà quindi dagli attuali 408 a 468 milioni, con un Incremento delle risorse pari al 15%. Come riportato dalla Gazzetta dello sport, il provvedimento verrà discusso oggi nella commissione bilancio del Senato. Questo il commento del sottosegretario con la delega allo sport Giancarlo Giorgetti: “Dopo appena ...

FLAT TAX/ Così il governo può evitare il danno della finta tassa piatta : Sembra che la Lega stessa abbia cambiato idea sulla FLAT tax, mediante un piano che non pare però poter essere molto efficace