Ibrahimovic a ESPN | “Livello basso | qui in MLS sono come una Ferrari in mezzo alle Fiat”

(Di venerdì 19 luglio 2019) Zlatanha rilasciato un’intervista ai microfoni diin cui ha manifestato la sua insoddisfazione per il campionato in corso in MLS. L’attaccante che gioca con la maglia dei Los Angeles Galaxy a quanto pare non sta registrando enormi soddisfazioni in termini di prestigio. Non smette di ‘stupire’ dentro e fuori dal campo Zlatan con le esternazioni. “Io quiunainFiat” , ha detto il 37enne, in forza ai Los Angeles Galaxy. A Ibra sta evidentemente stretto il terzo posto della squadra nella Western Conference: ”Il campionato americano non è al livello di quello europeo. Bisogna essere onesti. Prima giocavo con giocatori al mio livello, o quasi. E ho vissuto una cosa simile con la Svezia. Non accetto che non mi arrivi la palla o che mi arrivi troppo tardi. I compagni devono essere al mio livello. Le ...

