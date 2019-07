Brindisi | relazione Dia | continua la ' pax mafiosa' nella Scu

Blastingnews

(Di venerdì 19 luglio 2019) La Direzione Investigativa Antimafia ha reso pubblica larelativa al secondo semestre del 2018,quale sono contenuti tutti gli interventi che gli inquirenti hanno effettuato su tutto il territorio nazionale per mettere sotto scacco la criminalità organizzata. La Puglia, da quanto emerge dalla stessa, si pone ancora come un territorio dove la mafia è ancora viva. Laha riguardato tutte le regioni italiane, provincia per provincia, e ovviamente non ne è stata esente neanche quella di, da sempre legata, soprattutto nel passato, a importanti fenomeni criminali. Quello che emerge dalla, per quanto riguarda ilno, è che le attività dei sodalizi mafiosino. In particolare si registra una assoluta "pax" tra due schieramenti che una volta erano antagonisti: stiamo parlando del gruppo dei mesagnesi (clan Rogoli, ...

