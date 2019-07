Ark Survival Evolved | l' espansione Valguero arriva oggi su PlayStation 4 ed Xbox One

eurogamer

(Di venerdì 19 luglio 2019) Mancano pochissime ore all'arrivo dell'all'interno di Ark. Studio Wildcard pubblicherà l'ultimo aggiornamento gratuitoe in Italia l'update arriverà a partire dalle 19:00.aggiunge al mondo di gioco una nuova mappa grande 63 chilometri e presenta nuovi biomi, nemici, rovine, pericoli ambientali come lava e distese di neve e boss presenti nei vari dungeon. La nuova creatura si chiama Deinonychus, appartenente alla famiglia dei teropodi piumati.L'è nata inizialmente come mod di Arked è già disponibile su PC. Studio Wildcard ha dichiarato chesarà disponibile come un aggiornamento regolare del gioco, il che significa che non dovrete scaricare nulla di speciale dal marketplace.Leggi altro...

Eurogamer_it : Valguero, l'espansione di #ArkSurvivalEvolved arrivà oggi su console. - WonderNein : RT @ivaneich_: Ark Survival Evolved siempre. - ivaneich_ : Ark Survival Evolved siempre. -