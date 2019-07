Londra | Tafida Raqeeb in coma a cinque anni | i genitori | ' Non fatela morire'

Blastingnews

(Di giovedì 18 luglio 2019) Condannata a, figlia di una coppia di inglesi di origini bengalesi, è ricoverata presso il Royal London Hospital nel reparto di terapia intensiva dopo la rottura di un aneurisma cerebrale. Per lei, dicono i medici, non ci sono speranze, nessuna possibilità di potersi riprendere. Da qui la decisione: sospendere la respirazione artificiale anche sedovesse mostrare segni di miglioramento. Idella piccola sostengono, invece, che la bambina è "cerebralmente viva. Muove gli occhi e gli arti", ha confessato la madre, Shelina Begum, avvocatessa di 39. Una scelta che divide le coscienze e fa discutere in Gran Bretagna e nel resto d'Europa. La tragedia della piccolaEra lo scorso 9 febbraio quandoha svegliato la mamma dicendo di avere un forte mal di testa: la spia di un dramma che di lì a poco avrebbe cambiato ...

GiovanniToti : Siamo pronti ad accogliere al #Gaslini di Genova la piccola #Tafida, ricoverata in condizioni gravissime presso il… - LaStampa : Tafida Raqeeb, 5 anni, è ricoverata a Londra: per i medici non c’è speranza. I genitori chiedono di curarla all’est… - giobbe82 : Londra. «Non staccate la spina alla piccola Tafida». Un nuovo caso Charlie -