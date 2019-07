LIVE Golf | British Open 2019 in DIRETTA | inizia la rincorsa di Francesco Molinari verso

oasport

(Di giovedì 18 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8:31 Queste le posizioni delle 18 bandiere oggi Pin positions for Round 1 of The 148th⛳️ #Thepic.twitter.com/5BTEvII02o — The(@The) July 17,8:30 Buongiorno a tutti i lettori, e benvenuti alladel primo giro del 148°Championship al Royal PortrushClub. Il percorso del Royal PortrushClub – I favoriti –– I tee times di oggi Buongiorno, e benvenuti alladel primo giro della centoquarantottesima edizione dell’Championship, altrimenti noto fuori dalle Isole Britanniche come. Si va in scena in Irlanda del Nord per la seconda volta nella storia di quello che è diventato, da quest’anno, il quarto ed ultimo Major della stagione: il percorso è quello del Royal PortrushClub. Nella ...

