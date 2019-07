huffingtonpost

(Di giovedì 18 luglio 2019) La Lega ha bisogno di soldi. Ce lo dicono i 49 milioni evaporati. Ce lo dice il “milieu” politico-affaristico che ha accompagnato Salvini in questi innumerevoli viaggi a Mosca. Che i colloqui con gli amici russi non avessero come oggetto soltanto le manifestazioni di vicinanza con Putin è ormai un fatto acclarato. Questo non significa che la Lega abbia preso tangenti, ci sono indaginimagistratura in corso ed è probabile che quella partita di petrolio sia rimasta nient’altro che un semplice auspicio. Ma quel nastro dove Savoini delinea nei fatti un manifesto politico che non può essere derubricato a un episodio di gossip. E il nuovo quadro di alleanze tra sovranisti e la grande madre Russia ci consegna un dettaglio da cui nessuno può sfuggire più: come si finanzia la. Perché non ...

HuffPostItalia : L'affare 'Metropol' ci ricorda che l'autonomia della politica passa dal finanziamento pubblico ai partiti - tarabbo : “AL METROPOL ACCORDO CONCRETO” Per gli inquirenti, la versione secondo cui la trattativa con i russi non si sarebbe… - Lorenzo40349 : mercoledì 17/07/2019 “Al Metropol accordo concreto” Per gli inquirenti, la versione secondo cui la trattativa con i… -