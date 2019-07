quattroruote

(Di giovedì 18 luglio 2019) Non siamo ancora al punto che una su due è una Suv o una, ma poco ci manca. Molto poco, guardando al trend delle autoin. Nei primi sei mesi del 2019 (dati Unrae) ne sono state targate in totale 1.086.224: di queste, 446.672 ovvero il 41,1% - sono esemplari a ruote alte, contati sommando versioni a due e quattro ruote motrici. Solo un anno fa, con un mercato più in salute e un immatricolato superiore del 4% in termini di volumi, ci si fermava al 37% della torta.Le prime 20 "rialzate" nelle 50 più. Queste le statistiche, che, lette così, potrebbero anche non rendere lidea. E allora cambiamo prospettiva; passando in rassegna la Top 50 delle immatricolazioni dellultimo semestre, troviamo ben 24 Suv e. Di dimensioni compatte o medie, per lo più. Se siete curiosi di scoprire quali sono i modelli di maggiore successo, sfogliate la gallery ...

UNICEF_Italia : Bambini falciati da SUV pirata o morti in incidenti per futili distrazioni, 9 giovani vite distrutte in una sola no… - Agenzia_Ansa : Bimbi travolti dal #Suv, il VIDEO dell'incidente. Nelle immagini l'auto che sbanda finendo la corsa contro un muro - dinoadduci : Italia - Le 20 Suv e crossover più vendute -