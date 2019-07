Inter | Icardi avrebbe aperto al trasferimento al Napoli

Corsera : l’Inter lascia a casa Icardi e vola a Singapore senza attaccante ma con lo chef : Curiosa per non dire al limite dell’assurdo la situazione dell’Inter, sottolineata dal Corriere della Sera, che è partita ieri destinazione Singapore dove affronterà il primo test stagionale senza una punta. Si discute tanto del mercato del Napoli, non senza le solite critiche al presidente per il fatto che il club non abbia ancora chiuso l’affare James Rodriguez e portato a casa un big per il reparto offensivo, eppure ...

Inter - la Juventus si gode la diatriba con Mauro Icardi : l'argentino vorrebbe i bianconeri : In casa Inter continua a tenere banco il caso Mauro Icardi. Nonostante la squadra sia partita per l'Asia per la tournée che la vedrà protagonista nell'International Champions Cup, il centravanti argentino continua ad essere al centro di varie voci di mercato. L'attaccante è rimasto a Milano, escluso dai convocati di Antonio Conte che, invece, ha portato con sé l'altro giocatore che è ufficialmente fuori dal progetto, Radja Nainggolan. Maurito, ...

Calciomercato Inter - rinnovo in vista per Lautaro mentre Icardi resta in uscita : L'Inter intende offrire a Lautaro Martinez un nuovo contratto nelle prossime settimane, secondo Calciomercato.com. L'attaccante è stato recentemente accostato al Barcellona, con i campioni della Liga che sarebbero stati disposti a pagare i 120 milioni di euro della clausola rescissoria. Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra non hanno intenzione di lasciare andare Lautaro, però, al fine di dissuadere il giocatore da eventuali trasferimenti, ...

Icardi al centro di un thriller tra Juve - Inter e Roma : Questa è un'estate bollente sull'asse Juventus - Inter, a causa della vicenda Icardi. L'attaccante, da un anno nel mirino di Fabio Paratici, dopo lo strappo con la società della passata stagione, non è riuscito più a ricucire i rapporti, anzi con l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina la situazione è precipitata. Sabato pomeriggio l'argentino è stato obbligato a lasciare il ritiro di Lugano. La dirigenza della Continassa in tutto questo show ...

Gazzetta su Icardi : “L’Inter spera nel Napoli per uscire dalla morsa juventina”. Il braccio di ferro : Gazzetta su Icardi: “L’Inter spera nel Napoli per uscire dalla morsa juventina” Gazzetta su Icardi: “L’Inter spera nel Napoli per uscire dalla morsa juventina”. Si inasprisce la sfida di calciomercato per l’ attaccante argentino. Le prime due classificate delle ultime stagioni si contendono il bomber argentino a suon di offerte, incontri segreti e strategie. L’ Inter, però, preferirebbe che ...

Palmieri : “Avviati contatti per Icardi. L’Inter fissa il prezzo - Napoli in vantaggio sulla Juve” : Palmieri: “Avviati contatti per Icardi. L’Inter fissa il prezzo, Napoli in vantaggio sulla Juve” Palmieri: “Avviati contatti per Icardi. L’Inter fissa il prezzo, Napoli in vantaggio sulla Juve”. Entra nel vivo il duello tra partenopei e bianconeri per l’ attaccante argentino. L’ Inter ha fissato il prezzo per il giocatore e i primi contatti tra i club sono già in corso. Ne parla il collega ...

CorSport : “Icardi apre al Napoli - l’Inter gradisce” : Mauro preferisce la Juve, ma… La notizia la dà il Corriere dello Sport. Mauro Icardi apre la Napoli. Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis – che ha chiuso a qualsiasi tipo d’asta per James Rodriguez: o prestito o niente – hanno ovviamente aperto al piano B cui ha alluso lo stesso presidente del Napoli, ossia l’attaccante da 30 gol. E ovviamente ce n’è soltanto uno: Mauro Icardi. Scrive il CorSport: La ...

Sky : l’Inter pronto a trattare con il Napoli - ma non c’è l’ok di Icardi : Nello speciale dedicato al calciomercato Sky parla delle ultime mosse del Napoli che, dopo il rallentamento dell’affare James Rodriguez, continua a sondare il terreno per il reparto offensivo. Icardi resta una delle possibili scelte del club azzurro e, secondo la redazione di Sky Sport l’Inter sarebbe pronta a trattare. De Laurentiis, che ha parlato di voler portare a Napoli un attaccante da 30 gol , sarebbe disposto ad aprire una ...

Inter - Zhang avrebbe deciso che Icardi è fuori dal progetto : Quella giocata contro l'Empoli nell'ultima giornata di campionato sarà l'ultima partita con la maglia dell'Inter per Mauro Icardi. Il centravanti argentino è stato spesso al centro delle polemiche negli ultimi mesi ed, in particolare, a partire da febbraio quando il club ha deciso di assegnare la fascia di capitano a Samir Handanovic. Una decisione presa alla luce del rapporto diventato burrascoso con gran parte dello spogliatoio. E proprio il ...

Inter - i convocati per la tournée in Asia : out Icardi - c’è Nainggolan : Antonio Conte ha stilato la lista dei convocati per la tournée Asiatica dell’Inter: out Icardi, c’è Nainggolan. Nei prossimi giorni l’arrivo di Godin.“powered by Goal”Chiusa la prima fase della preparazione estiva a Lugano, per l’ Inter è arrivato il momento di concentrarsi sulla seconda parte dei lavori e sugli impegni dell ’International Champions Cup e della International Super Cup .Nel pomeriggio di martedì è prevista la partenza da Milano ...

Inter - Icardi ad Appiano : allenamento in ‘solitaria’ per l’attaccante : Obiettivi importanti in casa Inter che si candida ad essere grande protagonista nella prossima stagione, il club nerazzurro però devo sistemare qualche situazione spinosa di troppo, tra tutte quelle di Nainggolan ed Icardi. L’Inter è partita per la tournée in Asia mentre l’attaccante argentino è arrivato poco fa ad Appiano Gentile per iniziare gli allenamenti in solitaria, il calciatore infatti non è stato convocato per le ...

Icardi e la guerra all'Inter : il centravanti vorrebbe restare a Milano : Mauro Icardi continua ad essere al centro delle voci di mercato e dei rumors extra campo da qualche mese a questa parte. Il centravanti argentino, da febbraio in poi, è finito al centro delle polemiche dopo che il club ha deciso di togliergli la fascia di capitano per affidarla a Samir Handanovic. La società nerazzurra, questa estate, sembra avere le idee chiare e non vuole puntare su di lui in vista della prossima stagione. A dichiararlo ...

Inter - Pistocchi svela : 'L'estate scorsa Icardi era stato già venduto alla Juventus' : In casa Inter continua a tener banco il futuro di Mauro Icardi Un futuro che sembra destinato ad essere lontano da Milano. Il centravanti argentino, infatti, è fuori dal progetto tecnico come riferito dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico, Antonio Conte, nella conferenza stampa tenuta la settimana scorsa. Si parla tanto di quella che potrebbe essere la sua prossima destinazione ma l'attaccante ha già fatto sapere di non ...

Inter : in Cina fuori Icardi e dentro Nainggolan ma il pensiero va a Dzeko e Lukaku : Martedì 16 luglio l'Inter partirà alla volta della Cina per l'International Champions Cup, prestigioso torneo Internazionale con diversi top team pronti a sfidarsi in amichevoli di lusso. Le prima sfida sarà in programma sabato contro il Manchester United, mentre il 24 luglio ci sarà l'attesa sfida ai rivali della Juventus. Alla squadra vista in Svizzera, dovrebbero aggregarsi anche Nicolò Barella e Radja Nainggolan mentre un comunicato ...