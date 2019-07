Gears 5 | il test tecnico della modalità multiplayer è disponibile al download

eurogamer

(Di giovedì 18 luglio 2019) Ilper ildi Gear 5 comincerà ufficialmente domani 19 luglio alle ore 10, tuttavia è giàil preload per permettere agli utenti di scaricare il tutto e prepararsi all'evento.I file da scaricare peseranno circa 11GB e gli abbonati al servizio Game Pass (servizio di Microsoft che consente di ottenere decine di giochi completi al costo di un abbonamento) dovranno semplicemente cercare la parola5 su Xbox One o PC. Se invece siete tra coloro che hanno preordinato il gioco dovrete riscattare uno speciale codice fornito dal rivenditore.Ildel5 presenterà leArcade, Escalation e King of the Hill più due mappe multigiocatore, District e Training Grounds. La novità principale di5 è rappresentata dallaArcade, una nuovache ha come obiettivo rendere ildi5 accessibile ...

Eurogamer_it : #Gears5: il test tecnico della modalità multiplayer disponibile al download - ItaliaStartUp_ : Gears 5, Tech Test disponibile per il download su PC e Xbox One - - Multiplayerit : Gears 5, Tech Test disponibile per il download su PC e Xbox One -