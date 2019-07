“Cosa ho fatto con Scamarcio” Tradimento Vip | la moglie di Sarcina parla E spunta un

caffeinamagazine

(Di giovedì 18 luglio 2019) Clizia Incorvaia alza la voce. Dopo le voci sul presuntoai danni di Francesco, leader e voce de Le Vibrazioni con l’attore Riccardo Scamarcio, ha deciso dire. A IlCorriere.it, Clizia Incorvaia ha spiegato perché ha deciso di chiarire una volta per tutte quello che è successo: “Perché vivo una gogna mediatica: ricevo immagini e insulti raccapriccianti, un tizio mi ha mandato la foto del suo membro con scritto ‘stai con me’, mi hanno augurato di bruciare all’inferno. Ho dovuto fare denunce alla polizia postale”. È stato Francescoad averscoppiare la bombando del presuntodi Clizia e ora quest’ultima ha voluto fare dei precisi chiarimenti: “L’ha detta anche, ma nessuno ci bada: io e lui ci eravamo già lasciati. Io specifico meglio le date: il 16 novembre, avevamo firmato il ricorso per una separazione consensuale, avviata a ...

civati : Cosa ci faceva il ministro dell'esterno il #17ottobre a #Mosca, in gran segreto? - MattiaBBagnoli : Dal basso del mio sfigatissimo palchetto digitale, mi permetto di segnalare che ancora non si sa di preciso che cos… - marattin : Ieri ha preso il via l’unico processo che fermerà i barconi dall’Africa. Due indizi: 1) lo hanno fatto gli african… -