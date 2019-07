7 domande da farsi per capire se lui vi sta tradendo

vanityfair

(Di giovedì 18 luglio 2019) È spesso distratto?Non è più disponibile come prima?Ultimamente ricorre un certo nome nelle sue conversazioni?Improvvisamente vuole la sua privacy?Ha nuove abitudini?Sembra meno interessato al sesso?Il vostro istinto vi dice che qualcosa non va?Essere traditi è una sensazione terribile e non c’è motivazione o giustificazione che tenga. Tradire, e di conseguenza, mentire, non solo distrugge il rapporto tra due persone, ma in gran parte dei casi trascina anche la terza persona in una situazione di cui spesso non ha minimamente idea, perchè magari non sa dell’esistenza di una coppia. Che poi non è tanto scoprire che l’altro ti tradisce ciò che ti annulla, ma tutto il periodo precedente – quello in cui si vive nel sospetto che divora e logora – e tutto il periodo dopo – quello in cui prima lo si maledice, poi ci si arrovella sulle ragioni e sulle proprie mancanze, ...

