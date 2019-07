Usa | Area 51 | oltre un milione di persone pronte a invadere la base militare

Usa - assalto Area 51.Militari in allarme : 0.00 Fino a 1.200.000 corridori si preparebbero a un raduno storico il 20 settembre: l'evento si chiama "Storm Area 51. They Can't Stop All of Us" (assalto ad Area 51, non possono fermarci tutti). Area 51 è la zona militare super controllata dell'esercito americano nel deserto del Nevada dove sarebbero tenuti nascosti alcuni alieni e si lavorerebbe ad armi batteriologiche segrete. E' la zona meno accessibile del pianeta ma che adesso rischia ...

RagUsa - continua la perdita di petrolio dall’area Eni : ignote le cause. Legambiente : “Problema sottovalutato” : Non si arresta la perdita di petrolio nell’Area pozzo Ragusa 16 dell’Eni che sta causando sversamento di greggio nel torrente Moncillè, affluente del fiume Irminio. Dal 30 aprile, data in cui Enimed ha dato formalmente comunicazione degli interventi di messa in sicurezza, l’area in questione è monitorata costantemente, ma ancora non si riesce a trovare la causa delle fuoriuscite. Enimed ha delimitato un’area di circa 5 chilometri lineari ...

Abruzzo - la Regione Usa 80mila euro di fondi statali destinati allo sviluppo per bonificare l’area del concerto di Jovanotti : Ottantamila euro di soldi pubblici per una delle tappe del #JovaBeachParty, il concerto-festa che Jovanotti animerà quest’estate su quindici spiagge italiane. Nonostante l’accesso all’evento non sia gratuito, tutt’altro: i biglietti d’ingresso costano circa 60 euro. Sotto accusa finisce la data di Vasto Marina, in Abruzzo, prevista il 17 agosto. Con una deliberazione di giunta, la Regione li ha stanziati attingendo dai fondi Fsc (per lo ...

RagUsa - "A tutto volume" trascura autori di area conservatrice : "A tutto volume" trascura la presenza di autori di area conservatrice. A porre il problema Ragusa in movimento

Neymar accUsato di stupro - l’esame medico-legale sconfessa la donna : nessuna lesione nell’area genitale : L’esame medico-legale effettuato dall’accusatrice di Neymar non ha evidenziato lesioni nell’area genitale, al contrario di quanto emerso da quello svolto sei giorni dopo il presunto stupro E’ arrivata una notizia positiva per Neymar Jr nel caso che lo vede coinvolto per stupro in Brasile, l’esame medico-legale a cui è stata sottoposta la donna che lo accusa non ha evidenziato lesioni nell’area ...