Se potessi distruggerei i social network Il duro affondo di Hugh Grant sul

ilgiornale

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Carlo Lanna Sono senza freni le ultime dichiarazioni rilasciate da, l'attore si scaglia contro il mondo dei, accusando di manipolare la gente comune Non solo attore ma anche attivista politico.nel corso del tempo si è distinto, sia per le due doti recitative, è il principe delle commedie romantiche, ma si è fatto notare anche e soprattutto per le sue ideologie politiche più volte millantante ai tabloid inglesi. L’ultimorisale a qualche giorno fa. Come ha riportato Foxlife,è intervenuto in “My Favourtite Episodide” un podcast molto celebre in Inghilterra, in cui si è scagliato sull’influenza che ihanno sulle persone. "Non ha in impatto positivo sulla gente. Trump non avrebbe mai vinto le elezioni senza la manipolazione di Facebook, e la Brexit non sarebbe mai potuta diventare realtà senza i– afferma -. Ora di ...

bizcommunityit : di Angelica Vianello Hugh Grant: 'Distruggerei i social media, se solo potessi' #social -