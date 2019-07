Plants vs Zombies 3 esiste attualmente in una versione pre-alpha

eurogamer

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Come un fulmine a ciel sereno, EA ha confermato l'nza di una build in pre-divs3, giocabile solo da un numero ristretto di persone.Ulteriore conferma arriva dal Play Store americano che sta al momento pubblicizzando il gioco per determinati utenti, le immagini mostrano i personaggi (piante e zombie) che ormai tutti i fan della serie conoscono."In questa piantastica pre-dobrete aspettarvi vari bug ed altri problemi. Non innaffiate le vostre piante in quantovs.3 è ancora in fase di lavorazione e non rappresenta in alcun modo lafinale. LaPre-servirà a raccogliere feedback esclusivamente sul sistema di combattimento." - affermano gli sviluppatori nella descrizione del gioco.Leggi altro...

