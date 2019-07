Autonomia | Corte dei Conti | “Eventuali nuove materie di competenza regionale non si

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2019) L’articolo 116 comma 3 della Costituzione nel prevedere che le forme dirafforzata debbano essere “coerenti con i principi dell’art. 119 della Costituzione, non sembra consentire una diversa modalità di finanziamento delleaggiuntive né la loro sottrazione al meccanismo di perequazione interprevisto dalla legge nazionale”. Lo ha sottolineato il rappresentante della Sezione delle Autonomie delladei, nel corso dell’audizione che si è svolta a Palazzo San Macuto davanti alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale sulle procedure in atto per la definizione dell’differenziata nelle regioni a statuto ordinario. Lachiede quindi “un approfondimento sia sui contenuti delle funzioni trasferite, poiché si vanno a toccare delicati profili di rilievo costituzionale, sia sul rispetto di alcuni ...

