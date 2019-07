Addio a Camilleri | ovvero il dono di incarnare la letteratura

ilsole24ore

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Aveva un, Andrea. Non era solo la scrittura, non era solo la fervida immaginazione, non era nemmeno la capacità quasi unica di «mettere in scena», nei suoi...

repubblica : ?? Addio ad Andrea Camilleri - MediasetTgcom24 : Addio ad Andrea Camilleri, il papà del Commissario Montalbano #andreacamilleri - franzrusso : È morto #AndreaCamilleri “Non bisogna mai avere paura dell’altro perché tu rispetto all’altro sei l’altro.” Addio… -