Von der Leyen e la nuova Ue | «Salario minimo e piano per il clima Sovranisti non mi

Von der Leyen : Pd - Forza Italia e M5s a favore - Lega contraria. Lei : “Sovranisti contro? Per me un premio” : Il Movimento 5 Stelle scioglie le riserve: voterà Ursula von der Leyen, candidata alla presidenza della Commissione europea perché, come avevano già dichiarato con le aperture sul salario minimo, “ha fatto suoi i punti principali del nostro programma“. Come loro anche il Pd, indeciso nei giorni scorsi, ha assicurato che voterà la ministra tedesca e così farà, come annunciato fin dall’inizio, anche Forza Italia. Ma a fare ...

Franco Bechis su Ursula Von der Leyen : "Perché mi mette i brividi" - un terribile sospetto : "A me comunque un brivido lo fa venire l'ex capo delle forze armate tedesche alla guida dell’Europa...". Franco Bechis, sul suo profilo Twitter, commenta così la candidatura di Ursula von der Leyen che ha presentato oggi 16 luglio a Strasburgo il suo programma davanti alla plenaria del Parlamento Eu

"Svolta verde - salario minimo - migranti"Von der Leyen verso un sì sofferto : Ore di attesa per Ursula von der Leyen che alle 18 sarà protagonista del voto di conferma del parlamento europeo sulla sua nomina in Commissione. Secondo i conteggi e gli umori si dovrebbe andare verso un sì sofferto. E lei nell'ultimo discorso punta su ambiente e flessibilità. Segui su affaritaliani.it

**Ue : Conte - ‘ho apprezzato discorso di Von der Leyen’** : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Ho apprezzato il discorso della candidata Presidente della Commissione von der Leyen. I temi economici, sociali, ambientali evocati così come la lotta ai traffici illeciti lasciano sperare in una Europa finalmente più capace di avere cura del suo futuro e dei bisogni dei cittadini”. Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.L'articolo **Ue: Conte, ‘ho apprezzato ...

Come sarà l’Europa di Ursula Von der Leyen? : La candidata designata alla presidenza della Commissione europea Ursula von der Leyen (foto: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg via Getty Images) Mancano poche ore al voto sulla nomina di Ursula von der Leyen Come presidente della Commissione europea previsto per le 18 di oggi, martedì 16 luglio. Secondo la stampa internazionale, la sua elezione non è affatto scontata ma l’attuale ministra della Difesa tedesca ha acquistato molti punti ...

Ursula Von der Leyen all'Europarlamento : 'Bisogna salvare le persone in mare' : Quella di oggi, martedì 16 luglio, è una data decisiva per il Parlamento Europeo. Ursula Von der Leyen potrebbe essere la prossima Presidente della Commissione. Il discorso di questa mattina all'Europarlamento La politica tedesca, candidata dai Ventotto, punta tutto sul sostegno delle forze pro-UE. Il discorso della Von der Leyen ha affrontato temi come tutela dei lavoratori, emergenza climatica, flessibilità fiscale e uguaglianza di genere. ...

Commissione Ue - Ursula Von der Leyen : “Chi vuole indebolire l’Europa troverà in me una nemica” : È atteso per oggi pomeriggio il voto dell'Europarlamento sulla nomina di Ursula von der Leyen, l'attuale ministra della Difesa tedesca, alla presidenza della Commissione europea. Nel suo discorso a Strasburgo prima del voto, la candidata ha toccato vari temi, parlando della presenza delle donne nelle istituzioni, della necessità di implementare un salario minimo in tutta Europa, di un "accordo verde" come priorità del suo mandato e dell'obbligo ...

Il discorso di Ursula Von der Leyen all'Europarlamento : Ursula von der Leyen ha citato suo padre che alla fine della sua vita diceva: “l’Europa è come un matrimonio. L'amore potrebbe non essere più forte come il primo giorno, ma diventa più profondo”. La candidata presidente della Commissione europea, nel suo discorso all'Europarlamento – che alle 18 di