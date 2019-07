Vado in Parlamento e rispondo a quello che mi chiedono | dice Salvini 

agi

(Di martedì 16 luglio 2019) Da una parte il Pd che rilancia sull'ostruzionismo sui lavori parlamentari fino a quando Matteo Salvini non verrà in Aula a riferire sui presunti finanziamenti russi alla Lega; dall'altra il Movimento 5 stelle che accusa il vicepremier della Lega di aver invitato i sindacati al Viminale non per discutere di manovra ma per sviare l'attenzione sul 'caso Russia'. Il ministro dell'Interno, sempre più nel mirino di opposizione e alleati, apre alla possibilità di riferire sulla vicenda durante il question time ("In- ciogni settimana, fa parte del mio lavoro. Eche mi"), ma allo stesso tempo ribadisce di non essere coinvolto nel cosiddetto 'affaire Metropol' e che il suo partito non ha preso soldi. " Mi sembra - sottolinea - siano dieci giorni che qualcuno parla del nulla, ognuno occupa il suo tempo come vuole. Io mi occupo ...

