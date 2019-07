Uccide la sua fidanzata 17enne e posta la foto del cadavere su diversi social

Milano - 93enne Uccide la moglie per gelosia con il poggiapiedi dalla sua sedia a rotelle : Ha staccato il poggiapiedi dalla sua sedia a rotelle e ha colpito la moglie fino a ucciderla: è accaduto domenica pomeriggio all’interno dell’appartamento di una coppia a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. L’uomo, Vasco Bimbatti, 93 anni, è stato arrestato dai Carabinieri. A trovare il corpo senza vita della donna e il padre completamente intriso di sangue è stato il figlio che ha fatto la consueta visita quotidiana agli anziani ...

Ragno violino - ragazza morsa a Collecchio mentre prende il sole in ospedale. La sua puntura può Uccidere : Torna l'incubo del Ragno violino, uno dei più velenosi in Italia. Una ragazza di 28 anni è stata morsa dal Ragno violino a Collecchio (Parma) mentre prendeva il sole e per lei...

Le promette 9 milioni per le foto di un omicidio : 18enne Uccide la sua migliore amica con l’aiuto di quattro compagni : Ha conosciuto sui social un uomo che, spacciandosi per miliardario, le ha promesso 9 milioni se lei gli avesse mandato foto e video mentre commetteva un omicidio. “Voglio seguire tutto minuto per minuto, e ti darò nove milioni di dollari“, le aveva detto in chat. E lei, 18enne, ci è cascata e ha organizzato assieme a quattro amici l’omicidio di quella definiva come la sua migliore amica, convinta che il “milionario” l’avrebbe ...

Napoli - professore arrestato per abusi sessuali si Uccide con un colpo di pistola al petto : Vincenzo Auricchio, 53 anni, docente del liceo “Giambattista Vico” arrestato nei giorni scorsi per atti sessuali con alcune allieve, si è sparato al petto poco dopo le 14 nella sua casa di Quarto, in provincia di Napoli. ...

Tabaccaio Uccide ladro - senatore leghista : «Se il moldavo fosse rimasto a casa sua sarebbe ancora vivo» : Dura presa di posizione della Lega Canavese sul tragico episodio dell'altra notte a Pavone Canavese, alle porte di Ivrea, dove un Tabaccaio, per difendersi da un furto, ha sparato e ucciso un...

Vicenza : Uccide a coltellate la sua ex - ferisce gravemente il suo fidanzato poi tenta il suicidio : Un nuovo caso di femminicidio in Veneto: un uomo di 38 anni ha accoltellato a morte la sua ex compagna dopo una discussione poi ha ferito gravemente il suo attuale fidanzato. Infine ha rivolto l'arme verso se stesso ferendosi al torace e alla gola.Continua a leggere

Una 17enne si Uccide legalmente con l’eutanasia : “sofferenza insopportabile” per la depressione dopo violenza sessuale subita da bambina : Una ragazza di 17 anni è stata legalmente sottoposta ad eutanasia a casa con l’aiuto di una clinica specializzata. Noa Pothoven è morta domenica 2 giugno in un letto d’ospedale posto nel soggiorno di casa dopo che le è stato riconosciuto il diritto all’eutanasia a L’Aia, nei Paesi Bassi, secondo quanto riportato dal Daily Mail. L’adolescente olandese di Arnhem ha sentito che la sua vita era diventata insopportabile e che non riusciva più ad ...

"Uomo di 25 anni tenta di Uccidere una bambina chiudendola dentro un'asciugatrice. Si tratta della figlia di una sua amica" : Thomas Dunn, un 25enne che vive a Arbroath, in Scozia, è accusato di aver attentato per due volte nell'arco di tre settimane alla vita di una bimba di poco più di un anno della quale doveva prendersi cura. Secondo quanto riportato dalla Bbc, l'uomo avrebbe cercato di ...

Amavo sua sorella! Uccide la moglie Fahima con una chiave a croce mentre i figli dormono : Ahmed Dawood Seedat ha ucciso la moglie Fahima colpendola più volte con una chiave a croce e poi soffocandola, mentre i due figli di 2 e 5 anni dormivano nella stessa casa. È stato condannato a 23 anni di carcere: avrebbe commesso l'omicidio per poter avere una relazione con la cognata e sorella della vittima. Il delitto, consumatosi a Perth, in Australia, risale alla scorsa estate ma la sentenza nei suoi confronti è stata emessa solo nelle ...