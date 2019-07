Stasera occhi al cielo | oggi c’è un’eclissi di Luna

wired

(Di martedì 16 luglio 2019) L’eclissi parziale didel luglio 2018 osservata da Varsavia, in Polonia (foto: Jacek Kadaj via Getty Images) Ildi luglio non smette di sorprenderci. Dopo l’eclissi totale di Sole del 2 luglio e la notte di Saturno del 9 luglio, in cui il gigante con gli anelli era alla minima distanza dalla Terra e alla massima luminosità, stavolta, nella notte del 16 luglio, è il turno della, che andrà incontro a un’eclissi parziale. A darne notizia è l’Unione astrofili italiani (Uai) che racconta ildi luglio in tutte le sue sfaccettature. L’eclissi parziale diè un’occasione spettacolare anche per celebrare il nostro satellite naturale alla vigilia del 50° anniversario dello sbarco, avvenuto il 20 luglio 1969. Ecco come osservare al meglio l’eclissi. Un’eclissi parziale diLaè la vera grande protagonista del...

